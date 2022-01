Torino, tre giocatori guariti dal Covid: i positivi restano tre (Di sabato 8 gennaio 2022) Tre giocatori del Torino e un membro dello staff che erano positivi al Covid in seguito all’ultimo tampone sono risultati negativi e dunque sono guariti, potendo così riunirsi da domani insieme al gruppo squadra. In isolamento, ora, restano in quattro, tre di questi sono giocatori e un membro dello staff. Non è noto se Ansaldi, l’unico positivo acclarato, sia tra chi è guarito o tra chi è ancora positivo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Tredele un membro dello staff che eranoalin seguito all’ultimo tampone sono risultati negativi e dunque sono, potendo così riunirsi da domani insieme al gruppo squadra. In isolamento, ora,in quattro, tre di questi sonoe un membro dello staff. Non è noto se Ansaldi, l’unico positivo acclarato, sia tra chi è guarito o tra chi è ancora positivo. SportFace.

