Slittino | Eggert Benecken vincono la tappa di Sigulda | quarti Rieder Kainzwaldner | settimi Rieder Rastner

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il duo tedesco composto da Tonie Saschaha vinto la gara divalevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo didoppio 2021-2022. Sul budello lettone la battaglia è stata notevole, con i padroni di casa Andris e Juris Sics che si sono fermati a pochi millesimi dalla vittoria. Tonie Saschahanno chiuso con il tempo complessivo di 1:23.859 con una prima manche da 41.916 e una seconda da 41.940. Al secondo posto Andris e Juris Sics a 37 millesimi (41.924 e 41.969) mentre completa il podio la coppia tedesca Tobias Wendl e Tobias Arlt con un distacco di 193 millesimi (42.055 e 41.994). Quarta posizione per gli azzurri Emanuele Simoncon un ritardo di 288 ...

