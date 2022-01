Ritorno in classe, riunione in corso tra Ministero e sindacati. In arrivo nota alle scuole (Di sabato 8 gennaio 2022) E' iniziato l'incontro dei sindacati della scuola con il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Jacopo Greco, per un'informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi Covid, come previste dal decreto legge approvato il 5 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) E' iniziato l'incontro deidella scuola con il capo dipartimento deldell'Istruzione, Jacopo Greco, per un'informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi Covid, come previste dal decreto legge approvato il 5 gennaio. L'articolo .

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - A_Mastrapasqua : RT @MarcoCalabroTW: Non si vuole la #DAD? Giusto! allora si faccia qualcosa di concreto (lo si sarebbe dovuto fare da molto tempo): purific… - MarcoCalabroTW : Non si vuole la #DAD? Giusto! allora si faccia qualcosa di concreto (lo si sarebbe dovuto fare da molto tempo): pur… - MadamaL41898457 : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Snals: il Governo ha dimostrato di non tenere in considerazione rischi per studenti e personale htt… - sisascuola : Ritorno in classe, De Luca risponde al governo: “La legge consente alle Regioni lo stop alle lezioni in presenza” -