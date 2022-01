Ribery | ultima chiamata per lasciare il segno in Serie A

Leggi su serieanews

(Di sabato 8 gennaio 2022) Da qui a fine stagione Franckha l’opportunità di riscattare un’esperienza inA che non è andata come aveva sperato. Il 21 agosto del 2019 è una data che i tifosi della Fiorentina difficilmente potranno scordare. È il giorno in cui va in scena all’Artemio Franchi la “FranckNight”, la serata speciale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.