Nokia presenta al CES 2022 la sua nuova gamma di smartphone | tutta sostanza e prezzi davvero concorrenziali

(Di sabato 8 gennaio 2022) Praticità. E’ la parola d’ordine che accomuna laserie dei prossimi cellulari. La multinazionale finlandese, produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni, ha preso al volo l’occasione dirli alla 55esima edizione della fiera internazionale della tecnologia, il CESdi Las Vegas.grande presenza al CES– Adobe StockNon c’è due senza tre. E il quarto vien da sé. Una massima ad hoc per il poker servito da. Quattro smarthphone unita dalla praticità:, nel segno dialla portata di tutti,: da un minimo di 100 euro a un massimo che resta ben sotto i 250. Quattro cellulari, tutti ...

Advertising

Mobileblogger2 : HMD Global presenta quattro Nokia della serie C e G al CES 2022 - TuttoAndroid : Nokia presenta gli smartphone C100, C200, G100 e G400 al CES 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Nokia presenta

al CES 2022 una serie di smartphone che, nonostante alcune differenze estetiche - e di prezzo - hanno due cose in comune: la presenza del sistema operativo Android 12 e l'appartenenza ...È il Casio GA - 2100 (ne esistono varianti diverse per il colore del quadrante) che si... Avevamo individuato, tre anni fa, nella nuova edizione del3310 e poi della 'banana' 8110 , due ...L’azienda big tech prende parte ad un evento molto atteso nel settore della tecnologia con prodotti per la telefonia che fanno sognare ...Pese a la enorme selección de portátiles presentada durante este CES 2022, todavía queda sitio para uno de los dispositivos más usados actualmente: los teléfonos inteligentes. Así nos lo ha demostrado ...