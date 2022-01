Messaggero | il Governo è irritato con i club di Serie A per la libertà concessa ai calciatori durante le vacanze

(Di sabato 8 gennaio 2022) La LegaA è convinta di poter andare avanti in campionato con il nuovo protocollo varato all’Epifania. Ma ci sono anche alcuni presidenti, quelli deimedio-piccoli, che non la pensano allo stesso modo. Lo scrive Il. “La cosa è contestata da diversi presidenti deimedio-piccoli, perché in realtà è un altro modo per allargare la forbice con le grandi, che hanno rose più profonde nelle prime squadre e nei settori giovanili; al punto che qualche presidente potrebbe proporre di bloccare le retrocessioni, se l’emergenza si protraesse a lungo (ieri erano anche aperturisti sull’idea di fermarsi subito)”. Le istituzioni politiche, inoltre, sono irritate con iper lache hanno concesso ai propri tesserati nelledi Natale. “Va ...

A feste ormai superate iniziano ad entrare in vigore alcune delle misure anti - Omicron varate dalappena prima di Natale. Da lunedì, 10 gennaio, ad esempio, non solo verrà esteso l'uso del Super Green pass anche ai trasporti e agli alberghi, ma diventerà effettivo il taglio ai tempi per ...Sarà questo - scrive Salvatore Riggio su 'Il' - il tema scottante nell'incontro in programma con il(mercoledì). Oltre a quello delle partite a porte chiuse , che come detto ...Si parla anche di calcio sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero. "Stadi, il governo chiede la stretta", titola il noto giornale romano, che poi ...Il calcio non può fermarsi: perché lo segue qualche milione di italiani affezionati, e perché tutta la baracca rischierebbe di crollare, ed è pur sempre un'azienda tra le più importanti del paese. Qui ...