LIVE – Juventus-Milan 2-1 | finale Supercoppa calcio femminile 2022 DIRETTA

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tutto pronto per. Ladelladiavrà luogo alle 14.30 al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone davanti a più di 3mila spettatori. Joe Montemurro contro Maurizio Ganz in 90? preziosissimi che consegnano il primo trofeo di questa stagione. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA2-1 (45+1? Grimshaw, 50? aut. Bergamaschi, 88? Girelli) 90? – 4 minuti di recupero. 88? –d’angolo battuto da Boattin e il colpo di testa vincente di Girelli, che da posizione defilata deposita in rete. Gol che potrebbe regalare la vittoria alle ragazze di Montemurro. 88? – GOL!IN VANTAGGIO CON GIRELLI. 87? ...

Tabellino in tempo realeD: Boattin L., Bonansea B., Caruso A., Gama S., Girelli C., Hurtig L., Junge - Pedersen S., Lenzini M., Lundorf M., Peyraud - Magnin P. (Portiere), Rosucci M.. A ...82' - Cambio nella Juventus: esce Caruso ed entra Staskova. 81' - GIRELLI AD UN PASSO DAL RADDOPPIO! Lenzini serve in verticale Bonansea che va al cross, la palla arriva sulla ...77' - Ancora la Juve! Bonansea salta Bergamaschi e la mette forte e tesa al centro dove arriva Caruso che, però, colpisce male mandando la palla larga. 77' - Ammonita Giuliani per perdita di tempo. 76 ...