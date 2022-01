La variante congelamento del Quirinale

(Di sabato 8 gennaio 2022) E’ più pericolosa Omicron o la mancanza di un candidato sicuro per il? Il giochino è così scontato e ripetitivo da essere ormai tracimato dai giornali alle chiacchiere dal bar. Da giorni però c’è chi prova a mescolare le due cose, e più che un vaccino il risultato rischia di essere una nuova: la. Il dato – oggettivo – di partenza è che i contagi crescono. Il dato un po’ meno oggettivo, un po’ gonfiato dai media, è che si sia già in piena emergenza. Ieri Repubblica titolava in prima pagina “Ospedali sotto assedio”, anche se il grafico a pagina tre illustrava una situazione meno drammatica. Ma da lì a pensare che, in questa situazione, sia meglio congelare la politica, cioè l’elezione del nuovo capo dello stato, il passo è breve. Il Covid diventa una (chiara?) indicazione per ...

