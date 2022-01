Gravina: “Il Sistema Calcio ribadisce la ferma volontà di andare avanti” (Di sabato 8 gennaio 2022) Le dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, circa i possibili scenari causa incremento contagi da Covid-19 Leggi su mediagol (Di sabato 8 gennaio 2022) Le dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco, Gabriele, circa i possibili scenari causa incremento contagi da Covid-19

Advertising

Mediagol : Gravina: “Il Sistema Calcio ribadisce la ferma volontà di andare avanti” - infoitsport : Gravina: 'Sistema Calcio ribadisce la volontà di andare avanti. C'è il rischio porte chiuse' - nuccia20 : RT @Michele02828265: Il #NAPOLICALCIO ha messo in campo contro la Juve ben 3 giocatori in quarantena #Covid_19. Sanzioni ? Il furbo @AureD… - Michele02828265 : Il #NAPOLICALCIO ha messo in campo contro la Juve ben 3 giocatori in quarantena #Covid_19. Sanzioni ? Il furbo… - Jopepxd : @FOOT_FLIX @_Mdk7_ @Tanzen Io vorrei solo eliminare ogni pensiero di complottismo. Tutto qui. Le asl fanno il loro… -