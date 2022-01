Gigi D’Alessio è guarito dal Covid | “Sono negativo | finalmente posso festeggiare”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Capodanno l’ho festeggiato in casa, ma oggi festeggio per davvero:!”., attraverso la sua pagina Facebook, annuncia la bella notizia. “Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi giorni, come sempre mi siete stati vicini come una famiglia. Ci vediamo presto”. Il cantautore partenopeo era risultato positivo prima della fine dell’anno. Sempre attraverso i suoi profili social aveva raccontato che dopo 5 tamponi antigenici risultati negativi aveva deciso di fare un tampone molecolare. Questa volta risultato positivo ma con una carica virale molto bassa. Oggi il responso tanto atteso: “”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.