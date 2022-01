Galli | “Curato con anticorpi monoclonali per i miei fattori di rischio”

(Di sabato 8 gennaio 2022) “Ho fatto la cura con gliin ospedale perché mi è stato consigliato visti idi”, è quanto precisa al ‘Corriere della Sera’ il professor Massimo, 70 anni, ex primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano oggi in pensione, spiegando che ci tiene a dirlo “perché qualcuno ha avuto il cattivo gusto di tirare fuori la questione prima che la comunicassi io (come volevo fare) e inventando che sarebbero state le cure domiciliari e non le tre dosi a farmi stare meglio. Se non avessi avuto le tre dosi sarei stato un candidato perfetto per un’evoluzione negativa della malattia e per il ricovero”. Contagiato dalla variante Omicron,ora rassicura: “Sto discretamente meglio rispetto ai giorni scorsi. Sono molto ...

"Ho fatto la cura con gli anticorpi monoclonali in ospedale perché mi è stato consigliato visti i miei fattori di rischio", è quanto precisa al 'Corriere della Sera' il professor Massimo Galli, 70 ann ...