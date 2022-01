Forte terremoto in Cina, sospesa linea ferrovia alta velocità (Di sabato 8 gennaio 2022) Un Forte terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato nella notte in un'area montagnosa della remota provincia cinese del Qinghai. Secondo le autorità locali il sisma ha provocato il ferimento in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) Undi magnitudo 6.9 è stato registrato nella notte in un'area montagnosa della remota provincia cinese del Qinghai. Secondo le autorità locali il sisma ha provocato il ferimento in ...

