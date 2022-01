“È stato un errore” | Atalanta | la rivelazione è una doccia fredda per Gasperini

(Di sabato 8 gennaio 2022) Piccini ricorda con amarezza l’esperienza vissuta in prestito all’, conclusasi dopo 6 mesi: che bordate a. Appena 6 mesi, vissuti ai margini e ricordati con amarezza. Per Cristiano Piccini l’esperienza vissuta all’ha i contorni dell’incubo: una tappa rivelatasi errata della propria carriera, tornata poi a buoni livelli indossando l’amata maglia del Valencia. A Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Cristiano Piccini, difensore del Valencia, ha rilasciato un'intervista ad As in cui ha parlato dei sei mesi vissuti in prestito all'Atalanta: "Andare lì è stato un mio errore. Loro hanno deciso di tes ...