Cento euro di multa ai no vax over 50 e a chi non fa la terza dose. Andranno al Fondo Emergenze. Il testo integrale del decreto (Di sabato 8 gennaio 2022) Dal 10 gennaio il Super green pass sarà obbligatorio per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi pubblici di trasporto. L'obbligo vaccinale scatta il 1° febbraio. Dieci giorni di tempo per comunicare alla Asl l'esenzione dalla vaccinazione anti-Covid Leggi su lastampa

Agenzia_Ansa : Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non… - Agenzia_Ansa : 'Cento euro, il prezzo della nostra salute', scrive in un Martina Benedetti, l'operatrice dell'ospedale di Marina d… - raffaellapaita : Parliamoci chiaro: una multa di 100€ “una tantum” per gli over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale NON è una… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Cento euro di multa ai no vax over 50 e a chi non fa la terza dose - ilgiornale : Cento euro è il costo dell'impunità, l'obolo ridicolo con cui un No Vax può comprare il diritto di fregarsene delle… -