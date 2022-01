Base aliena segreta? Svelato il mistero del “cubo” trovato sulla Luna dal rover Yutu-2

(Di sabato 8 gennaio 2022) Una, un arco di trionfo o una semplice roccia? Svelati i segreti del misteriosofotografatofaccia nascosta delladalcinese Per settimane ha suscitatoe curiosità e in molti hanno immaginato che potesse davvero trattarsi dell’oggetto lasciato da un’altra civiltà sul nostro satellite. Ma nelle ultime ore è L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

il__giustiziere : @disinformatico È chiaro! Ora che tutto il mondo lo aveva scoperto hanno spostato la base aliena super segreta. GOMBLODDOOO! - flinx15 : Quando non capisci nulla di fisica, la matematica (anche quella di base) ti è aliena, ma vuoi lo stesso dire la tua… - buch_1977 : @massimofr @mariocalabresi Anche per quelle molti credono fossero finte, considerando che c'è gente convinta che la… -

Ultime Notizie dalla rete : Base aliena

... che susettimanale offrirà ricompense estetiche uniche a coloro che saranno in grado di ... alla ricerca di un po' di azione contro la minacciadi turno. Così come accadde nello sviluppo di ......sofisticata e sarà costruita su unain fibra di carbonio. Dato il prezzo esorbitante della T.50 , pari a £ 2,8 milioni (circa 3 milioni di euro) la T.33, la sua controparte 'meno', ...Minimetrò, il Comune di Perugia ha deliberato l’atto propedeutico alla cessione delle quote pubbliche della spa . L’atto che ora ...La recensione di Sputnik - Terrore dallo spazio: grazie al blu-ray della Midnight Factory abbiamo scoperto un fanta-horror russo da non perdere, capace di coniugare l'orrore di un'orripilante creatura ...