Barù vuole lasciare il GF e fa una rivelazione sul suo rapporto con Jessica – VIDEO (Di sabato 8 gennaio 2022) Barù vuole lasciare il Grande Fratello Vip Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sicuramente quello che sta iniziando a rimanere più simpatico tra il pubblico è Barù, arrivato alla fine di dicembre nella casa più spiata d’Italia. Il suo modo di fare, la sua ironia e il suo non avere peli sulla lingua L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 8 gennaio 2022)il Grande Fratello Vip Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sicuramente quello che sta iniziando a rimanere più simpatico tra il pubblico è, arrivato alla fine di dicembre nella casa più spiata d’Italia. Il suo modo di fare, la sua ironia e il suo non avere peli sulla lingua L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Barù vuole Barù vuole lasciare il GF Vip e stronca sul nascere la storia con Jessica: 'Non lo farò per mezza clip' Barù vuole uscire dalla Casa: nessuna storia al GF Vip Il nipote di Costantino della Gherardesca, dopo appena tre settimane dentro la spiatissima Casa di Cinecittà avrebbe già raggiunto la sua ...

Gf Vip, puntata 7 gennaio: nessun provvedimento per i vip, Katia Ricciarelli tra gli immuni. Delia in quarantena ... Katia, Soleil e Jessica in confessionale per commentare il nuovo concorrente Barù 23.05 Cambio di ... e una persona strutturata come la Ricciarelli non vuole mettersi i discussione... a torto. Dall'...

