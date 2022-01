Alfonso Signorini svela perché non vuole squalificare nessuno dal GFVip (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono passati quattro mesi dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip ed Alfonso Signorini non ha squalificato nessuno concorrente. Neanche Katia Ricciarelli, nonostante questa settimana anche un paio di sponsor si sono dissociati dalle sue parole. Durante la diretta, il conduttore ha così spiegato: “Il Grande Fratello è il programma che tutti noi conosciamo, ci sono emozioni, scontri, liti e tutto quanto. Questo è uno spaccato del nostro paese. Da un lato abbiamo Katia Ricciarelli che rappresenta una generazione che aveva quella mentalità lì e che non ci appartiene più, per fortuna. Sapete quante volte ho sentito dire a mia madre ‘ah, ma che se ne torni al suo paese’. Se da un lato c’è la generazione di Katia Ricciarelli, dall’altro c’è quella di Lulù Selassié. Dei giovani che non vogliono riconoscere l’esperienza degli ... Leggi su biccy (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono passati quattro mesi dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip ednon ha squalificatoconcorrente. Neanche Katia Ricciarelli, nonostante questa settimana anche un paio di sponsor si sono dissociati dalle sue parole. Durante la diretta, il conduttore ha così spiegato: “Il Grande Fratello è il programma che tutti noi conosciamo, ci sono emozioni, scontri, liti e tutto quanto. Questo è uno spaccato del nostro paese. Da un lato abbiamo Katia Ricciarelli che rappresenta una generazione che aveva quella mentalità lì e che non ci appartiene più, per fortuna. Sapete quante volte ho sentito dire a mia madre ‘ah, ma che se ne torni al suo paese’. Se da un lato c’è la generazione di Katia Ricciarelli, dall’altro c’è quella di Lulù Selassié. Dei giovani che non vogliono riconoscere l’esperienza degli ...

