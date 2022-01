Al Bano | la struggente intervista che ribalta tutto | “Per la depressione devo ringraziare…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano struggente

ultimaparola.com

...Pax quando cantano di quel triste club di Praga che propone a tutto volume Felicità di Ale ... siamo improvvisamente sulla neve per seguire una canzonee coinvolgente al tempo stesso. ...Da corrieredellosport.it ALROMINA POWER YLENIA Romina Power ha postato unomessaggio social per ricordare la figlia Ylenia Carrisi, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 51esimo compleanno. La ragazza, ..."Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento", dice il cantante 78enne, che nell'intervista es ...Romina Power e il ricordo della nascita di Ylenia: la reazione inaspettata di Al Bano. Tanto che alcuni anni fa, esattamente nel 2013, le autorità furono costrette a dichiarare la morte presunta di Yl ...