Vip in rovina dopo anni di lusso sfrenato | “Non posso mandare i miei figli a scuola e neanche pagare l’affitto” Il disperato appello

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Saphir Taider era arrivato in Italia nell’estate del 2011, dove si era messo in luce con la maglia del Bologna tanto da attirare l’attenzione dell’Inter che nel 2013 aveva acquistato metà del cartellino. In nerazzurro non aveva convinto appieno e il club del biscione l’aveva mandato in prestito in diversi club prima di tornare in Emilia nel 2015. Tre stagioni buone in rossoblu, fino a quando l’algerino non aveva scelto di seguire la via dell’oro andando prima in Canada e poi nel 2020 in Arabia Saudita nell’Al-Ain Saudi. Una scelta che però si è rivelata nefasta e che l’ha mandato sul lastrico. Taider caduto in disgrazia “I membri del consiglio di amministrazione dell’Al-Ain hanno contattato mio fratello e abbiamo concordato il trasferimento firmando il contratto il 16 ottobre 2020. Ho ricevuto il pagamento per soli due mesi, novembre e dicembre”, racconta Taider a GOAL.com. ...