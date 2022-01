Via le truppe e de-escalation. Il messaggio di Stoltenberg a Putin (Di venerdì 7 gennaio 2022) “La posizione della Nato è chiara: invitiamo la Russia ad abbassare le tensioni, a ritirare le sue forze e a prendere la via della pace; sosteniamo la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”. È netto il messaggio lanciato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all’apertura dell’incontro straordinario di oggi dei ministri degli Esteri dei Paesi alleati. Alla vigilia dell’importante summit con la diplomazia russa, convocato dallo stesso segretario generale per mercoledì prossimo, l’incontro di oggi è servito proprio per mettere nero su bianco la linea che l’Alleanza Atlantica intende perseguire con Mosca. LE PREOCCUPAZIONI DELLA NATO Secondo quanto affermato dallo stesso Stoltenberg: “Il rischio di conflitto è reale”. Durante la riunione i trenta Paesi alleati hanno espresso le loro preoccupazioni verso un ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 gennaio 2022) “La posizione della Nato è chiara: invitiamo la Russia ad abbassare le tensioni, a ritirare le sue forze e a prendere la via della pace; sosteniamo la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”. È netto illanciato dal segretario generale della Nato, Jens, all’apertura dell’incontro straordinario di oggi dei ministri degli Esteri dei Paesi alleati. Alla vigilia dell’importante summit con la diplomazia russa, convocato dallo stesso segretario generale per mercoledì prossimo, l’incontro di oggi è servito proprio per mettere nero su bianco la linea che l’Alleanza Atlantica intende perseguire con Mosca. LE PREOCCUPAZIONI DELLA NATO Secondo quanto affermato dallo stesso: “Il rischio di conflitto è reale”. Durante la riunione i trenta Paesi alleati hanno espresso le loro preoccupazioni verso un ...

Advertising

clagherardini : Piatto ricco mi ci ficco. Russia manderà truppe in Kazakistan - artedipulire : RT @Miti_Vigliero: Kazakistan, il presidente Tokayev dà l'ordine di 'sparare per uccidere' contro i manifestanti Truppe russe entrate nel… - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Kazakistan, il presidente Tokayev dà l'ordine di 'sparare per uccidere' contro i manifestanti Truppe russe entrate nel… - Miti_Vigliero : Kazakistan, il presidente Tokayev dà l'ordine di 'sparare per uccidere' contro i manifestanti Truppe russe entrate… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #Kazakhstan, #caos senza fine: decine di #vittime tra #polizia e #manife… -