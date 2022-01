Venezia-Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 7 gennaio 2022) Venezia-Milan è in programma per domenica 9 gennaio 2021. La gara sarà valida per la 21a giornata del campionato di Serie A Tim. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 direttamente dallo stadio “Penzo” di Venezia. Milan-Roma 3-1: gol e spettacolo a San Siro Venezia-Milan: come arrivano le squadre? Il Venezia attende i rossoneri per disputare la prima gara del 2022. I veneti infatti non sono scesi in campo nella giornata precedente a causa dei casi positivi nel gruppo squadra della Salernitana. Ecco perché la trasferta sarà insidiosa per i rossoneri che vogliono dare continuità alla vittoria per 3-1 contro la Roma dell’ultimo turno. Le assenze però costringono Stefano Pioli a non poter stravolgere formazione: la difesa sarà interamente riconfermata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022)è in programma per domenica 9 gennaio 2021. La gara sarà valida per la 21a giornata del campionato di Serie A Tim. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 direttamente dallo stadio “Penzo” di-Roma 3-1: gol e spettacolo a San Siro: come arrivano le squadre? Ilattende i rossoneri per disputare la prima gara del 2022. I veneti infatti non sono scesi in campo nella giornata precedente a causa dei casi positivi nel gruppo squadra della Salernitana. Ecco perché la trasferta sarà insidiosa per i rossoneri che vogliono dare continuità alla vittoria per 3-1 contro la Roma dell’ultimo turno. Le assenze però costringono Stefano Pioli a non poter stravolgere formazione: la difesa sarà interamente riconfermata ...

