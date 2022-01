“Una grande responsabilità!” | Alex Belli commenta gli scivoloni di Katia Ricciarelli al GF Vip

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Sul “caso”alFratello Vip si sono espressi praticamente tutti nelle scorse ore. In molti hanno preso una posizione netta, altri hanno fatto capire il loro pensiero. Anche, ad un passo dalla diretta, ha voluto condividere il suo punto di vista.alFratello Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

realvarriale : Grande prova di personalità e carattere di @sscnapoli che pur decimato da #Covid e Coppa d'Africa impartisce una le… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Aleksandr Skrjabin. Fu una delle figure più innovatrici tra i primi compositori moderni. La Grande E… - juventusfc : ?? @fbernardeschi nel pre di #JuveNapoli ai microfoni di @JuventusTV: «Rispettiamo il Napoli che è una grande squadr… - nikkoletta59 : RT @EBurreddu: Una Corte d‘Appello belga ha oggi confermato la sentenza con la quale era stato dichiarato illegittimo (contro i Diritti Fon… - Siriostar69 : RT @ZombieBuster5: Ugo Mattei sull’ultima follia del regime. Non so che trasmissione sia, ma il conduttore servo si mette una mano sul capo… -

Ultime Notizie dalla rete : Una grande

Corriere dello Sport

...scelta che non è affatto piaciuta a Valeria Marini che si è subito dissociata dalla scelta del ...Marini è apparsa preoccupata per il futuro di Katia Ricciarelli all'interno della casa del...Nonostante la modella sia entrata a far parte degli inquilini della casa delFratello Vip ...all'interno della casa possa aiutarla a sciogliersi e lasciarsi andare oppure a prendere...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Panico, allenatore del Pomigliano femminile. Di seguito, ...Hell Let Loose sta davvero conquistando i giocatori! Questo noto Fps ha incuriosito un grande studio che ha deciso di acquistarlo.