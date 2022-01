Top 3 token GameFi da acquistare il 7 gennaio: AXS, SAND e GALA (Di venerdì 7 gennaio 2022) Axie Infinity (AXS), The SANDbox (SAND) e GALA (GALA) sono i token GameFi di punta il 7 dicembre. Ognuno di loro ha avuto un enorme seguito nello spazio del cripto-gioco. Ogni token può potenzialmente aumentare di valore per tutto gennaio. Axie Infinity (AXS) è un gioco play-to-earn basato sulla blockchain di Ethereum, e AXS è il suo token di criptovaluta nativo. SANDbox (SAND) è un metaverso virtuale in cui i giocatori possono essenzialmente giocare, costruire, possedere e monetizzare le proprie esperienze virtuali. GALA Games è una piattaforma per i giochi blockchain alimentata dal token basato su Ethereum noto come GALA. Dovreste comprare ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 7 gennaio 2022) Axie Infinity (AXS), Thebox () e) sono idi punta il 7 dicembre. Ognuno di loro ha avuto un enorme seguito nello spazio del cripto-gioco. Ognipuò potenzialmente aumentare di valore per tutto. Axie Infinity (AXS) è un gioco play-to-earn basato sulla blockchain di Ethereum, e AXS è il suodi criptovaluta nativo.box () è un metaverso virtuale in cui i giocatori possono essenzialmente giocare, costruire, possedere e monetizzare le proprie esperienze virtuali.Games è una piattaforma per i giochi blockchain alimentata dalbasato su Ethereum noto come. Dovreste comprare ...

