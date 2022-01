Simona Branchetti su Alberto Matano | “Mi ha chiamato”

(Di venerdì 7 gennaio 2022)ha deciso di mettere un punto sul battibecco a distanza avuto con. I due qualche giorno fa si sono contesi un ospite in collegamento e questo ha fatto molto indispettire il giornalista di Rai1 che in diretta ha attaccato la redazione di Pomeriggio 5 News. “Come vedranno i nostri telespettatori, Sebastiano l’ospite in collegamento, ndr non è più con noi. A questo punto però devo dire una cosa. Questo signore era collegato con noi, però è arrivata la troupe di un altro programma. Lo dico, di Canale 5, mi spiace dirlo, in diretta ci hanno sottratto Sebastiano. Queste sono delle cose che non dovrebbero mai succedere”. Venuta a conoscenza di questa dichiarazione, la giornalista del Tg5 ha scritto su Instagram: “Sono stupita per la reazione del collega, direi che è incomprensibile, nonostante ...

