Sci alpino, startlist gigante Adelboden 2022: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli azzurri (Di venerdì 7 gennaio 2022) Messa in archivio la poco edificante trasferta di Zagabria, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022 prosegue e si sposta sulle nevi svizzere di Adelboden per disputare un gigante e uno slalom. Si inizierà domani con la prova tra le porte larghe, in uno dei suoi palcoscenici più iconici. Marco Odermatt cercherà di essere protagonista sulla pista denominata “Chuenisbärgli” e proverà a mettere a segno punti importanti per la sua rincorsa alla Sfera di Cristallo. I rivali, come sempre, non mancheranno, con i francesi Alexis Pinturault e Mathieu Faivre, lo svizzero Loic Meillard, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e il nostro Luca De Aliprandini. IN TV – La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa il streaming sarà garantita da discovery+ e Eurosport ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Messa in archivio la poco edificante trasferta di Zagabria, la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-prosegue e si sposta sulle nevi svizzere diper disputare une uno slalom. Si inizierà domani con la prova tra le porte larghe, in uno dei suoi palcoscenici più iconici. Marco Odermatt cercherà di essere protagonista sulla pista denominata “Chuenisbärgli” e proverà a mettere a segno punti importanti per la sua rincorsa alla Sfera di Cristallo. I rivali, come sempre, non mancheranno, con i francesi Alexis Pinturault e Mathieu Faivre, lo svizzero Loic Meillard, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e il nostro Luca De Aliprandini. IN TV – La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa ilsarà garantita da discovery+ e Eurosport ...

Advertising

OA_Sport : #Sci alpino, startlist gigante Adelboden 2022: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli azzurri - OA_Sport : #Sci alpino, startlist gigante Kranjska Gora 2022: orari, tv, programma, streaming, pettorali delle azzurre - sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, Mikaela #Shiffrin: 'Davvero dimenticate così in fretta? Non avevo perso abilità, stavo so… - sportface2016 : #Scialpino | La start list dello slalom gigante maschile di #Adelboden: orari, pettorali ed italiani in gara - sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, la start list dello slalom gigante femminile di #KranjskaGora 2022: i pettorali di parten… -