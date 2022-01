Roma-Pau Lopez, arriva l’ufficialità! Le cifre (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pau Lopez non è più un giocatore della Roma. La notizia ufficiale è arrivata oggi, quando è scattata la ventesima presenza con il Marsiglia. Secondo Gianluca Di Marzio, alla Roma vanno 12 milioni di euro per la sua cessione. Pau Lopez Roma MourinhoÈ durata solo un anno la sua avventura Romanista. arrivato per 30 milioni di euro dal Betis, non è riuscito a replicare quanto fatto in Spagna. Oltre il fatto che non rientrava già nei piani di Mourinho. Una cessione che ha reso felici tutti. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Paunon è più un giocatore della. La notizia ufficiale èta oggi, quando è scattata la ventesima presenza con il Marsiglia. Secondo Gianluca Di Marzio, allavanno 12 milioni di euro per la sua cessione. PauMourinhoÈ durata solo un anno la sua avventuranista.to per 30 milioni di euro dal Betis, non è riuscito a replicare quanto fatto in Spagna. Oltre il fatto che non rientrava già nei piani di Mourinho. Una cessione che ha reso felici tutti. Francesco Scanu

Advertising

infoitsport : Marsiglia, ufficiale il riscatto di Pau Lopez: la Roma incassa 12 milioni - sportface2016 : #Marsiglia, scatta l'obbligo di riscatto per #PauLopez: 12 milioni alla #Roma - CalcioPillole : Scatta oggi, con la presenza numero 20 in stagione, l'obbligo di riscatto di #PauLopez da parte del #Marsiglia . A… - forzaroma : #Calciomercato #ASRoma, ok il riscatto di #PauLopez: 20 presenze col Marsiglia - Yuro_23 : La roma è riuscita a vendere quella sega immonda di Pau Lopez -