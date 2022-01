Ritorno in classe, l’ANP incontrerà Bianchi lunedì pomeriggio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Presidente ANP Antonello Giannelli ha chiesto oggi un incontro urgente al Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi per affrontare le problematiche connesse alla ripresa delle lezioni alla luce del decreto-legge 5 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Presidente ANP Antonello Giannelli ha chiesto oggi un incontro urgente al Ministro dell’istruzione Patrizioper affrontare le problematiche connesse alla ripresa delle lezioni alla luce del decreto-legge 5 gennaio 2022. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Italia : Oltre un quarto dei dirigenti scolastici ha firmato (in sole 24 ore) l'appello per il ricorso alla Dad, visto l'au… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, l’ANP incontrerà Bianchi lunedì pomeriggio - Cassio39592131 : Ritorno in classe, il PD: si lavori davvero per la sicurezza nelle aule scolastiche il §Pd come al solito lavora pe… - Pippo78052783 : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, i presidi lanciano anche l’allarme trasporti: “Il governo deve intervenire” -