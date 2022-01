Rilevazione positivi e quarantene a scuola: riaperta funzionalità. NOTA (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuova NOTA ministeriale sulla Rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole. ’andamento della situazione epidemiologica nel Paese sta vivendo una fase di consistente ripresa dei contagi, che richiede di mantenere ancora alta l’attenzione in tutti i contesti sociali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuovaministeriale sulladella situazione epidemiologica nelle scuole. ’andamento della situazione epidemiologica nel Paese sta vivendo una fase di consistente ripresa dei contagi, che richiede di mantenere ancora alta l’attenzione in tutti i contesti sociali. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Rilevazione positivi e quarantene a scuola: riaperta funzionalità. NOTA - CristinaAntonu : @danffi @paldos48 Il picco è legato alla “spinta gentile” a fare tamponi tutti prima delle riunioni natalizie. Il p… - giorgiolecis : ATS Sardegna: AVVISO ai cittadini positivi al test antigenico per la rilevazione del virus SArs-Cov2 - edeniti : @robersperanza il 5 gennaio vi riunirete. Il mio consiglio è quello di lasciare le cose come stanno,e chi vuole lav… - aprosopos_ : positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene… -