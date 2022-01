Pio e Amedeo incontrano il pubblico a Roma per presentare “Belli ciao” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – “A guardarvi così, a sapervi così, la cosa più bella è questo profumo di normalità… forse questa è la vera magia del cinema… riuscire a staccare la spina da tutto quello che ci circonda! E ne abbiamo bisogno tutti. Ieri qui eravamo a Bari… grazie 1000! Ma orgogliosi di annunciarvi che siamo partiti con una specie di tour in giro per i cinema d’Italia! Solo per ringraziarvi da vicino, perchè è doveroso farlo! Ogni giorno saremo in una città diversa, per salutarvi personalmente, guardarci e dirci: che bellezz’! Oggi, 7 gennaio, siamo a Roma; giorno per giorno vi diremo tutte le città… non vediamo l’ora di trovarci”. Così Pio e Amedeo, che oggi saranno a Roma per presentare il loro nuovo film “Belli ciao” (regia di Gennaro Nunziante). Appuntamento al The Space – ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022)– “A guardarvi così, a sapervi così, la cosa più bella è questo profumo di normalità… forse questa è la vera magia del cinema… riuscire a staccare la spina da tutto quello che ci circonda! E ne abbiamo bisogno tutti. Ieri qui eravamo a Bari… grazie 1000! Ma orgogliosi di annunciarvi che siamo partiti con una specie di tour in giro per i cinema d’Italia! Solo per ringraziarvi da vicino, perchè è doveroso farlo! Ogni giorno saremo in una città diversa, per salutarvi personalmente, guardarci e dirci: che bellezz’! Oggi, 7 gennaio, siamo a; giorno per giorno vi diremo tutte le città… non vediamo l’ora di trovarci”. Così Pio e, che oggi saranno aperil loro nuovo film “” (regia di Gennaro Nunziante). Appuntamento al The Space – ...

Advertising

TheCon__ : Questa è l’Italia. Più hai una mentalità come la Katia e più ti proteggono. Guardate come Pio e Amedeo, dopo tutte… - eleitaliana : RT @Valeria_Metta: In Italia vengono premiati Pio e Amedeo per la loro 'arte' e persone omofobe razziste arroganti e ignoranti come Ricciar… - nonhoniente00 : RT @Valeria_Metta: In Italia vengono premiati Pio e Amedeo per la loro 'arte' e persone omofobe razziste arroganti e ignoranti come Ricciar… - Valeria_Metta : In Italia vengono premiati Pio e Amedeo per la loro 'arte' e persone omofobe razziste arroganti e ignoranti come Ri… - antonellogd : Pio&Amedeo sul primo treno per Anadyr'. Allego foto di Anadyr'. -