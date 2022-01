Omicron, Pregliasco: 'Servono lockdown mirati'. Burioni: 'Multa 100 euro a No vax? Sono pochi' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da Pregliasco a Burioni, i virologi chiedono interventi più incisivi contro la pandemia in piena corsa in Italia. 'Vista la situazione potrebbe essere necessario immaginare qualche misura più ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da, i virologi chiedono interventi più incisivi contro la pandemia in piena corsa in Italia. 'Vista la situazione potrebbe essere necessario immaginare qualche misura più ...

Advertising

Adnkronos : #Pregliasco: 'Di B.1.640.2 ancora sappiamo poco ma il fatto che presenti più mutazioni di #Omicron non è una cosa p… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Variante Omicron, Pregliasco: «Servono lockdown mirati». Burioni: «Multa 100 euro a No vax? Sono pochi» - Armandoann4 : RT @ilmessaggeroit: Variante Omicron, Pregliasco: «Servono lockdown mirati». Burioni: «Multa 100 euro a No vax? Sono pochi» - Gazzettino : Omicron, Pregliasco: «Servono lockdown mirati». Burioni: «Multa 100 euro a No vax? Sono pochi» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Variante Omicron, Pregliasco: «Servono lockdown mirati». Burioni: «Multa 100 euro a No vax? Sono pochi» -