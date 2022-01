Obbligo vaccinale over 50, Speranza: “Scelta forte e giusta” (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Obbligo vaccinale anti Covid per gli over 50 “è una Scelta forte e giusta, che ha l’obiettivo fondamentale di ridurre l’area dei non vaccinati nel nostro Paese. Area che è già ampiamente minoritaria: parliamo di” una percentuale “che è poco sopra il 10% di italiani sopra i 12 anni che non si sono vaccinati. Eppure questo 10% produce l’occupazione di due terzi dei posti letto” Covid “in terapia intensiva e della metà dei posti letto in area medica”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite al Tg1. “Ridurre l’area dei non vaccinati – ha sottolineato – è davvero fondamentale, ci può consentire di alleggerire la pressione sugli ospedali, salvare tantissime vite umane” e permettere “al nostro Paese di continuare a crescere e ripartire”. “I casi” ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’anti Covid per gli50 “è una, che ha l’obiettivo fondamentale di ridurre l’area dei non vaccinati nel nostro Paese. Area che è già ampiamente minoritaria: parliamo di” una percentuale “che è poco sopra il 10% di italiani sopra i 12 anni che non si sono vaccinati. Eppure questo 10% produce l’occupazione di due terzi dei posti letto” Covid “in terapia intensiva e della metà dei posti letto in area medica”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, ospite al Tg1. “Ridurre l’area dei non vaccinati – ha sottolineato – è davvero fondamentale, ci può consentire di alleggerire la pressione sugli ospedali, salvare tantissime vite umane” e permettere “al nostro Paese di continuare a crescere e ripartire”. “I casi” ...

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - NicolaPorro : Qualcuno si vanta dell'obbligo vaccinale. 'Siamo i primi in Europa'. Sì, come noi solo il Turkmenistan ???? - SaverioMascaro : RT @Solocarmen1: Consiglio agli amici costretti all’obbligo vaccinale: prima del siero fate le analisi e un ecg. La L. 210/92 deve diventar… - Walter80354487 : RT @OrtigiaP: Super green pass e obbligo vaccinale, Draghi e Speranza citati in giudizio per la ripetuta violazione del principio di uguagl… -