“Non lo ha valorizzato”: che bordata a Gattuso! (Di sabato 8 gennaio 2022) Sasha Huet Baranov, agente di Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, commentando il momento che sta vivendo il suo assistito, confrontando la gestione Spalletti con quella della scorsa stagione: “Il rapporto con il nuovo allenatore è diverso rispetto a quello con Gattuso. La gestione precedente non lo ha valorizzato.“ Napoli Lobotka GattusoNonostante ciò, non sono mancate le parole al miele per l’ex tecnico di Milan e Napoli: “Con Rino non ho alcun problema, sto bene e anche Lobotka ha grande rispetto per lui. Non hanno mai litigato ma con Spalletti è un’altra cosa.” Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Sasha Huet Baranov, agente di Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, commentando il momento che sta vivendo il suo assistito, confrontando la gestione Spalletti con quella della scorsa stagione: “Il rapporto con il nuovo allenatore è diverso rispetto a quello con Gattuso. La gestione precedente non lo ha.“ Napoli Lobotka GattusoNonostante ciò, non sono mancate le parole al miele per l’ex tecnico di Milan e Napoli: “Con Rino non ho alcun problema, sto bene e anche Lobotka ha grande rispetto per lui. Non hanno mai litigato ma con Spalletti è un’altra cosa.” Francesco Scanu

