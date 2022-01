Morata-Juventus, prove di divorzio? Fissata la data di “scadenza” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Contro il Napoli è stata un’altra brutta prestazione di Morata; il centravanti non riesce ad imporsi come nelle attese di società e tecnico. Morata (Getty Images)La Juventus ha pareggiato con il Napoli perdendo, probabilmente, il treno Champions; i bianconeri hanno dimostrato, al primo impegno complicato dopo un calendario oggettivamente alla portato, di avere difficoltà difficilmente sanabili. Una di queste è l’attacco e l’incredibile fatica di trovare la vita della rete con i centravanti; anche ieri, Morata, ha giocato una partita sì di sacrificio ma povera di squilli dal punto di vista realizzativo. Prestazione che mette in luce un errore di mercato che la Juventus sta pagando a caro prezzo. Allegri esonerato dopo Juventus Napoli? Agnelli corre ai ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Contro il Napoli è stata un’altra brutta prestazione di; il centravanti non riesce ad imporsi come nelle attese di società e tecnico.(Getty Images)Laha pareggiato con il Napoli perdendo, probabilmente, il treno Champions; i bianconeri hanno dimostrato, al primo impegno complicato dopo un calendario oggettivamente alla portato, di avere difficoltà difficilmente sanabili. Una di queste è l’attacco e l’incredibile fatica di trovare la vita della rete con i centravanti; anche ieri,, ha giocato una partita sì di sacrificio ma povera di squilli dal punto di vista realizzativo. Prestazione che mette in luce un errore di mercato che lasta pagando a caro prezzo. Allegri esonerato dopoNapoli? Agnelli corre ai ...

