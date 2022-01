(Di venerdì 7 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport di oggi ha riportato alcune delle dichiarazioni che il ct della Nazionale Robertoha rilasciato a SportWeek, che sarà pubblicata integralmente domani. «ha segnato 2 rigori a Santo Stefano contro l’Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera… Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poivinceremo ile lo faremo con un suo, chi lo sa…». Sui playoff: «Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale. Quindi, possiamo e dobbiamo crederci e dare tutto». L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Mancini: «Magari vinciamo il Mondiale con un rigore di #Jorginho, chi lo sa…» Nell’intervista a SportWeek. «Tocca… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Italia, #Mancini: 'Magari vinciamo il #Mondiale con un #rigore di #Jorginho' - cmdotcom : #Italia, #Mancini: 'Magari vinciamo il #Mondiale con un #rigore di #Jorginho' - AndreaPecchia1 : @Valerio67313912 #MaitlandNiles è una incognita, poi magari fa un partitone, Mancini dà la leadership che a sta squ… - VasNormandy__ : @awyrdgal Che comunque magari 5o posto. L'unico top che hai è Zaniolo e deve recuperare due anni di stop. I vari Ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Magari

Commenta per primo Robertoè in finale con Pep Guardiola e Thomas Tuchel per vincere il premio Fifa come miglior ... Poivinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa...'. ...Creativo SAELEMAEKERS 5 La sua prestazioneaccontenta Pioli per il sacrificio e la ... Nel finale lo scatto per l'espulsione die il rigore sbagliato da Ibrahimovic. Straripante ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il c.t. dell’Italia Mancini ha lanciato una provocazione dopo le critiche a Jorginho sui rigori sbagliati: le sue dichiarazioni Roberto Mancini, commiss ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’i ...