M5S, Ferrara: consiglio turismo non serve, con chiacchiere non si mangia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – “Il turismo di Roma è un pozzo di crisi senza fondo: altro che Consigli straordinari in aula Giulio Cesare, con le chiacchiere gli operatori turistici e le persone licenziate non mangiano.” “Proprio in Campidoglio tra qualche giorno stiamo andando a votare un bilancio di fondamentale importanza per la Capitale, per cui si trovino risorse e ammortizzatori per sostenere le imprese e le persone coinvolte.” “Noi siamo pronti a fare la nostra parte in Assemblea capitolina e a votare elementi e manovre che mettono risorse. Non servono però Consigli straordinari, occorre iniettare liquidità nelle vene della città”. Lo dichiara in nota Paolo Ferrara, consigliere del M5S e vicepresidente dell’Assemblea capitolina. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – “Ildi Roma è un pozzo di crisi senza fondo: altro che Consigli straordinari in aula Giulio Cesare, con legli operatori turistici e le persone licenziate nonno.” “Proprio in Campidoglio tra qualche giorno stiamo andando a votare un bilancio di fondamentale importanza per la Capitale, per cui si trovino risorse e ammortizzatori per sostenere le imprese e le persone coinvolte.” “Noi siamo pronti a fare la nostra parte in Assemblea capitolina e a votare elementi e manovre che mettono risorse. Non servono però Consigli straordinari, occorre iniettare liquidità nelle vene della città”. Lo dichiara in nota Paolo, consigliere del M5S e vicepresidente dell’Assemblea capitolina. (Agenzia Dire)

