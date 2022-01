L’annuncio di De Luca: “Non apriremo le scuole medie ed elementari” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da irresponsabili aprire le scuole in queste condizioni il prossimo 10 gennaio. Per quanto ci riguarda, noi non apriremo le scuole medie ed elementari, prorogando i termini per l’apertura alla fine di gennaio. Nei prossimi minuti ci sarà una riunione dell’unità di crisi che prenderà atto di questa impostazione” – così il presidente della Regione Campania Vicenzo De Luca nella sua consueta diretta facebook del venerdì. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da irresponsabili aprire lein queste condizioni il prossimo 10 gennaio. Per quanto ci riguarda, noi nonleed, prorogando i termini per l’apertura alla fine di gennaio. Nei prossimi minuti ci sarà una riunione dell’unità di crisi che prenderà atto di questa impostazione” – così il presidente della Regione Campania Vicenzo Denella sua consueta diretta facebook del venerdì. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

