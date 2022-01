La frase «la dittatura perfetta avrà sembianza di democrazia» non è stata scritta da Aldous Huxley (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una presunta citazione dello scrittore britannico Aldous Huxley, morto nel 1963. L’autore del noto romanzo di fantascienza “Il mondo nuovo” avrebbe scritto: «La dittatura perfetta avrà sembianza di democrazia, una prigione senza muri nella quale i prigionieri non sognerano sic mai di fuggire. Un sistema di schiavitù dove, grazie al consumo e al divertimento, gli schiavi ameranno la loro schiavitù». Si tratta di una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi tedeschi di Correctiv, la citazione oggetto di verifica non è presente nell’opera dello scrittore britannico. La frase attribuita erroneamente ad Huxley è in realtà un breve sunto del romanzo “Il mondo ... Leggi su facta.news (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una presunta citazione dello scrittore britannico, morto nel 1963. L’autore del noto romanzo di fantascienza “Il mondo nuovo” avrebbe scritto: «Ladi, una prigione senza muri nella quale i prigionieri non sognerano sic mai di fuggire. Un sistema di schiavitù dove, grazie al consumo e al divertimento, gli schiavi ameranno la loro schiavitù». Si tratta di una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi tedeschi di Correctiv, la citazione oggetto di verifica non è presente nell’opera dello scrittore britannico. Laattribuita erroneamente adè in realtà un breve sunto del romanzo “Il mondo ...

