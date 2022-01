In città dal 10 gennaio aperti i nidi comunali. Sospesi i servizi complementari (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Comune: le verifiche sull’andamento della pandemia e sulle assenze del personale portano a dover effettuare delle scelte nell’erogazione dei servizi per l’infanzia e per i giovani. Riapertura per i nidi comunali, sospesa invece fino alla fine di gennaio l’attività dei servizi complementari (spazi autonomia, spazi bebè e ludoteche). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Comune: le verifiche sull’andamento della pandemia e sulle assenze del personale portano a dover effettuare delle scelte nell’erogazione deiper l’infanzia e per i giovani. Riapertura per i, sospesa invece fino alla fine dil’attività dei(spazi autonomia, spazi bebè e ludoteche).

