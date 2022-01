Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli e Valeria Marini studiano un piano per dare l’immunità al soprano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Katia Ricciarelli teme di andare in nomination e Valeria Marini ha una strategia per salvarla nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 Katia Ricciarelli teme il giudizio del pubblico del Grande Fratello Vip 6 e non vuole andare in nomination: il soprano ha chiesto aiuto a Valeria Marini che ha studiato un piano, che coinvolge anche Manila Nazzaro e Carmen Russo, per renderla immune. Uno dei protagonisti più divisivi dentro e fuori della casa del Grande Fratello Vip 6 è senza dubbio Katia Ricciarelli, il soprano è da giorni al ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022)teme di anin nomination eha una strategia per salvarla nella prossima puntata delVip 6teme il giudizio del pubblico delVip 6 e non vuole anin nomination: ilha chiesto aiuto ache ha studiato un, che coinvolge anche Manila Nazzaro e Carmen Russo, per renderla immune. Uno dei protagonisti più divisivi dentro e fuori della casa delVip 6 è senza dubbio, ilè da giorni al ...

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - GrandeFratello : #GFVIP promette sempre forti emozioni: stasera Manuel, dopo quattro mesi di lontananza, potrà finalmente rincontrar… - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - melytabbita87 : Signorini vai a fare il giornalista che non sei adatto a condurre il grande fratello vip no comment - xcrazywhats : L’EDIZIONE PIÙ SCHIFOSA MAI VISTA IN VITA MIA! È IL GRANDE FRATELLO DEI PROTETTI DEL PRESENTATORE #KATIAFUORI -