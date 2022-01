Donatella Rettore sbotta sulla questione Morandi | “Ti devi ritirare!”

(Di venerdì 7 gennaio 2022)si sfoga nei confronti del cantante Gianni: “Ti” La vivace e senza velidice la suavicenda del collega Gianni, graziato dalla Rai dopo aver pubblicato in un video su Facebook la canzone con la quale gareggerà al Sanremo 2022. Più che un’opinione però, quello dellasembra più un vero e proprio attacco nei confronti lui. In un’intervista rilasciata al Corriere ha infatti dichiarato : “Se io faccio un post su Instagram o Facebook, me ne assumo le responsabilità e agisco di conseguenza. Non sono come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi ‘oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato’, e ...

infoitcultura : Sanremo 2022, Donatella Rettore contro Gianni Morandi: “Ti devi ritirare” - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: Donatella Rettore tagliente come una lametta: Gianni Morandi si deve ritirare da #Sanremo2022 ?? ?? Il festival si preannun… - Pluviophile_G : RT @Cinguetterai: Donatella Rettore affila la lametta. #GianniMorandi #Sanremo2022 (Dal Corriere della Sera) - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: RETTORE: MORANDI,TI DEVI RITIRARE DAL FESTIVAL-LA COTTA PER ELTON JOHN, BERLUSCONI,BOWIE E LA... - MadreRadio : Donatella Rettore - Splendido Splendente -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Rettore

non fa sconti a Gianni Morandi . Nella marcia di avvicinamento al festival di Sanremo 2022 (in programma dall'1 al 5 febbraio prossimi), ci ha pensato la cantante veneta ad ...A partire dall'1 febbraio si troveranno entrambi in gara al Festival di Sanremo 2022 . E la competizione sembra aver già acceso gli animi diche, senza peli sulla lingua, attacca il collega Gianni Morandi . Dopo l'esilarante trovata della Rai per salvare il cantante di Monghidoro dall'incombente squalifica dalla kermesse ,...Manca ormai sempre meno all'inizio della settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana ovvero il Festival di Sanremo e alcuni dei suoi partecipanti iniziano a far parlare di se. E’ il c ...Donatella Rettore invita Gianni Morandi ad assumersi le sue responsabilità e a ritirarsi da Sanremo: ecco il pensiero della cantante.