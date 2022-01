Djokovic sul web “Grazie a tutti per il supporto, lo apprezzo molto” (Di venerdì 7 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “Grazie alle persone di tutto il mondo per il vostro continuo supporto. Lo sento ed è molto apprezzato”. Così, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic. Il serbo è “bloccato” al Park Hotel di Carlton, sobborgo di Melbourne, dopo che gli è stato negato l'ingresso in Australia. Il tennista, non vaccinato, aveva usufruito di un'esenzione speciale dal vaccino per il Covid-19, concessa da “Tennis Australia”, per volare verso Melbourne e per preparare l'appuntamento degli Australian Open. Fermato al suo arrivo dalle autorità australiane, Djokovic ha presentato ricorso: adesso dovrà attendere fino a lunedì per sapere se sarà espulso o se potrà restare in Oceania.Intanto, dopo l'eco mondiale della notizia, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “alle persone di tutto il mondo per il vostro continuo. Lo sento ed èapprezzato”. Così, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il numero uno del tennis mondiale Novak. Il serbo è “bloccato” al Park Hotel di Carlton, sobborgo di Melbourne, dopo che gli è stato negato l'ingresso in Australia. Il tennista, non vaccinato, aveva usufruito di un'esenzione speciale dal vaccino per il Covid-19, concessa da “Tennis Australia”, per volare verso Melbourne e per preparare l'appuntamento degli Australian Open. Fermato al suo arrivo dalle autorità australiane,ha presentato ricorso: adesso dovrà attendere fino a lunedì per sapere se sarà espulso o se potrà restare in Oceania.Intanto, dopo l'eco mondiale della notizia, la ...

