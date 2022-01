Djokovic in attesa del ricorso: “Grazie a chi mi sostiene. L’aiuto è apprezzato” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Novak Djokovic, bloccato in un albergo a Melbourne in attesa del ricorso contro il respingimento alla frontiera, ringrazia chi “in giro per il mondo” lo sta sostenendo. “Grazie alla mia famiglia, ai miei cari, alla Serbia e a tutte le brave persone nel mondo che mi hanno inviato il loro sostegno. Grazie a Dio per la salute”, ha scritto in un messaggio in serbo su Instagram. Questo supporto, “lo sento ed è molto apprezzato”, ha scritto anche in inglese. Il serbo n.1 al mondo dovrà attendere lunedì prossimo in una sorta di ‘semidetenzione’ per sapere potrà restare o meno in Australia e prendere parte agli Australian Open. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 gennaio 2022) Novak, bloccato in un albergo a Melbourne indelcontro il respingimento alla frontiera, ringrazia chi “in giro per il mondo” lo sta sostenendo. “alla mia famiglia, ai miei cari, alla Serbia e a tutte le brave persone nel mondo che mi hanno inviato il loro sostegno.a Dio per la salute”, ha scritto in un messaggio in serbo su Instagram. Questo supporto, “lo sento ed è molto”, ha scritto anche in inglese. Il serbo n.1 al mondo dovrà attendere lunedì prossimo in una sorta di ‘semidetenzione’ per sapere potrà restare o meno in Australia e prendere parte agli Australian Open. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

Advertising

fanpage : L’Australia mostra di voler usare con tutti lo stesso rigido metro. Anche la ceca Voracova si trova ora confinata n… - infoitinterno : L'attesa del 'prigioniero' Djokovic in un hotel australiano - vitcastagna : RT @fanpage: L’Australia mostra di voler usare con tutti lo stesso rigido metro. Anche la ceca Voracova si trova ora confinata nello stesso… - mvb66 : RT @GnocchiGene: Parla il padre di Djokovic:” Mio figlio come Gesù “. In attesa di giudizio, starà in una capanna di Melbourne. #novakdjoko… - twMec : RT @pierpaolofarina: Ci voleva #Djokovic, che non è un martire, non è Gesù, ma solo un coglione (e leggendo le dichiarazioni dei genitori s… -