"Dalle sofferenze della pandemia è sorta una nuova consapevolezza e fiducia nel futuro" (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "Celebriamo oggi il 225 anniversario del Tricolore, simbolo dell'Italia e testimone del cammino che ha portato alla costruzione della Repubblica, libera e democratica. Tante tragiche ed eroiche vicende hanno accompagnato il raggiungimento di un destino comune". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un suo messaggio. "Dalle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziare Dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una nuova consapevolezza e fiducia nel futuro. Abbiamo dimostrato che ogni sfida può essere raccolta e affrontata con l'impegno e la responsabilità di tutti e di ciascuno. Il calore con ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "Celebriamo oggi il 225 anniversario del Tricolore, simbolo dell'Italia e testimone del cammino che ha portato alla costruzioneRepubblica, libera e democratica. Tante tragiche ed eroiche vicende hanno accompagnato il raggiungimento di un destino comune". Lo scrive il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in un suo messaggio. "difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziareprovocate dallae dal clima di incertezza che questa ha generato, èunanel. Abbiamo dimostrato che ogni sfida può essere raccolta e affrontata con l'impegno e la responsabilità di tutti e di ciascuno. Il calore con ...

Advertising

fisco24_info : 'Dalle sofferenze della pandemia è sorta una nuova consapevolezza e fiducia nel futuro': AGI - 'Celebriamo oggi il… - rtl1025 : ??? 'Dalle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziare dalle sofferenze provocate dalla… - telemaco57 : @NicolaPorro L' espressione la dice lunga sul sentimento di soddisfazione che ne trae dalle sofferenze del prossimo . ..che pessima persona. - trescogli : 'Quante sofferenze, quanti disagi materiali e sopratutto morali! Ma non ho mai sentito dalle labbra di Viola una pa… - AndreaBonturi : RT @giu33liana: #FacciamoRete #RestiamoUmani #Profughi in fuga da crisi innescate dalle guerre in #Afghanistan, #Iraq e #Siria vengono cin… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle sofferenze Mattarella: "Dalla pandemia nuova consapevolezza e fiducia nel futuro" ROMA. "Dalle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziare dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una nuova consapevolezza e fiducia nel futuro. Abbiamo dimostrato che ogni sfida può essere raccolta ...

Mattarella: il Tricolore alle finestre ha segnato la memoria del Paese "Dalle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziare dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una nuova consapevolezza e ...

"Dalle sofferenze della pandemia è sorta una nuova consapevolezza e fiducia nel futuro" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Mattarella, da pandemia nuova consapevolezza del futuro (ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Dalle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziare dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una ...

Covid, una mamma disse al primario: «Pensi a mio figlio in caso di morte» Storie di sofferenza ma anche storie di lotta e rinascita nel reparto Malattie infettive dell'ospedale "Mazzini" di Teramo. Come la storia di Daniela, ragazza di 26 ...

ROMA. "difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziareprovocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una nuova consapevolezza e fiducia nel futuro. Abbiamo dimostrato che ogni sfida può essere raccolta ...difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziareprovocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una nuova consapevolezza e ...(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Dalle difficoltà che hanno contraddistinto i nostri giorni, ad iniziare dalle sofferenze provocate dalla pandemia e dal clima di incertezza che questa ha generato, è sorta una ...Storie di sofferenza ma anche storie di lotta e rinascita nel reparto Malattie infettive dell'ospedale "Mazzini" di Teramo. Come la storia di Daniela, ragazza di 26 ...