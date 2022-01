Crisanti furibondo | “Vaccino obbligatorio per over 50? Un Tso illegittimo e insensato”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen — Andrea. Per il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova la scelta del gno di fissare l’obbligo vaccinale sopra i 50 anni non solo non ha senso, ma è una misura improvvisata e per una fetta di popolazione potrebbe varcare la soglia dell’illegittimità.per50 è fumo negli occhi «Che senso ha imporre un obbligo sopra i cinquant’anni?», si chiede intervistato da Affaritaliani. Per«è fumo negli occhi». Se si è avvertita questa urgenza di proteggere gli50, perché non farlo subito, invece di di aspettare l’inizio di febbraio? «Per avere un effetto ci vorranno mesi», insiste. «Se non si applicano misure di riduzione e di ...