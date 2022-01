Che fine deve fare dopo questa roba Damiani dei Maneskin esplicito e brutale | l' uomo a cui augura il peggio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Va bene il rock n'roll, ma quando, c'è di messo la Roma scorda tutto, Damiano David. Il giovane cantante romano leader dei, il "caso" musicale italiano e forse mondiale del 2021, perde il controllola sconfitta dei giallorossi contro il Milan. A San Siro il primo match del girone di ritorno di Serie A è finito 3-1 per i rossoneri, non senza polemiche fomentate dal tecnico degli ospiti, Josè Mouriho. E nell'occhio del ciclone ci è finito l'arbitro della gara, Daniele Chiffi. "diretto in promozione", scrive sarcastico Damiano su Twitter, riassumendo in poca riga la delusione e la rabbia di molti tifosi romanisti per qualche decisione contestata del direttore di gara. "Siamo stati in partita fino al 2-0, ancor piùil 2-1. A livello tecnico è stata una gara ...