Che bordata del giornalista alla Juve: “Non gioca a calcio!” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Riccardo Trevisani, noto giornalista sportivo italiano, ha commentato la stagione della Juventus fino ad ora concentrandosi in particolare, sulla fase realizzativa del club bianconero. Difatti, ieri a Pressing, dopo il pareggio della Juventus contro il Napoli ha rilasciato questo commento che tanto sta facendo scalpore: “Fino ad ora la Juventus ha fatto 28 gol, il Verona 36. La differenza tra le due squadre è che i bianconeri non giocano a calcio”. Un messaggio chiaro quello di Trevisani, la Juventus non riesce a produrre gioco e di conseguenza segna poco. Juventus, Serie AI dati e le statistiche avallano il pensiero del giornalista. Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Riccardo Trevisani, notosportivo italiano, ha commentato la stagione dellantus fino ad ora concentrandosi in particolare, sulla fase realizzativa del club bianconero. Difatti, ieri a Pressing, dopo il pareggio dellantus contro il Napoli ha rilasciato questo commento che tanto sta facendo scalpore: “Fino ad ora lantus ha fatto 28 gol, il Verona 36. La differenza tra le due squadre è che i bianconeri nonno a calcio”. Un messaggio chiaro quello di Trevisani, lantus non riesce a produrre gioco e di conseguenza segna poco.ntus, Serie AI dati e le statistiche avno il pensiero del

