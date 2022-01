Calciomercato Genoa: il nuovo attaccante Yeboah in città (Di sabato 8 gennaio 2022) . L’attaccante classe 2000 arriva dallo Sturm Gratz Come documentato da Sky Sport il nuovo attaccante del Genoa Kelvin Yeboah è arrivato a Genova. L’attaccante arriva a titolo definitivo dagli austriaci dello Sturm Graz: operazione da 6,5 milioni di euro. Per il Genoa è il terzo acquisto dopo Hefti e Ostigard: in totale la nuova proprietà ha già speso 11,5 milioni di euro sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) . L’classe 2000 arriva dallo Sturm Gratz Come documentato da Sky Sport ildelKelvinè arrivato a Genova. L’arriva a titolo definitivo dagli austriaci dello Sturm Graz: operazione da 6,5 milioni di euro. Per ilè il terzo acquisto dopo Hefti e Ostigard: in totale la nuova proprietà ha già speso 11,5 milioni di euro sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : Il @genoa trova l’attaccante e chiude per Kelvin #Yeboah dallo #SturmGraz @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, @GenoaCFC | Preso l'attaccante Kelvin #Yeboah a titolo definitivo: i dettagli e le cifre dell'affar… - SkySport : Genoa, Yeboah è il nuovo attaccante: 6.5 milioni allo Sturm Graz #SkySport #SkyCalciomercato #Genoa #Yeboah - CalcioNews24 : Yeboah è arrivato ???? - MarcoBovicelli : #Genoa, Kelvin #Yeboah è atterrato in città: operazione a titolo definitivo da 6,5 mln per il classe 2000 in arrivo… -