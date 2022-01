Brigitte Bardot no vax: “Per andare in Africa mi feci fare un certificato falso” (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’attrice spiega perchè non si è vaccinata contro il Covid Questo nonostante rientri in una fascia d’età ad alto rischio Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’attrice spiega perchè non si è vaccinata contro il Covid Questo nonostante rientri in una fascia d’età ad alto rischio Perizona Magazine.

