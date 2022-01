Addio a Sidney Poitier, leggenda di Hollywood: era stato il primo afroamericano a vincere l'Oscar (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sidney Poitier, leggenda di Hollywood che ha spianato la strada a tantissimi attori afroamericani, è morto all'età di 94 anni. Lo riportano alcuni media Usa. Attore, regista ma anche diplomatico : il ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022)diche ha spianato la strada a tantissimi attori afroamericani, è morto all'età di 94 anni. Lo riportano alcuni media Usa. Attore, regista ma anche diplomatico : il ...

