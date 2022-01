Volley, Superlega 2021/2022: Milano supera Piacenza al quarto set (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Allianz Milano batte 3-1 (31-29, 23-25, 25-22, 25-18) la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Grande battaglia sul campo dell’Allianz Cloud, dove i padroni di casa si dimostrano più lucidi nei momenti decisivi. Gli uomini di Bernardi si affidano molto ad un superlativo Recine, ma non basta per fermare l’inerzia di Milano. La squadra di coach Piazza conquista così tre punti importanti che le consentono di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Allianzbatte 3-1 (31-29, 23-25, 25-22, 25-18) la Gas Sales Bluenergynella sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato didimaschile. Grande battaglia sul campo dell’Allianz Cloud, dove i padroni di casa si dimostrano più lucidi nei momenti decisivi. Gli uomini di Bernardi si affidano molto ad un superlativo Recine, ma non basta per fermare l’inerzia di. La squadra di coach Piazza conquista così tre punti importanti che le consentono di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Milano-Piacenza 2-1 (31-29 23-25 25-22 14-12): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Milano-Piacenza #(3… - catsshzell12 : RT @PowervolleyMI: Il pre gara del match con Piacenza nelle parole di Matteo Staforini?? #Superlega #MilanoPiacenza #FinallyTogether #… - uneworab11 : RT @PowervolleyMI: Il pre gara del match con Piacenza nelle parole di Matteo Staforini?? #Superlega #MilanoPiacenza #FinallyTogether #… - LucaP52977790 : RT @RaiSport: #Volley | #Superlega #MilanoPiacenza 3a giornata di ritorno in diretta dalle 15.55 su #RaiSport (canale 58) e in streaming ??… - RaiSport : ?? #SuperLega: rinviata #Perugia-#Taranto La gara era in programma sabato: più di tre componenti della squadra umbra… -